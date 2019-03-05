أروي تتألق بالفستان الأبيض في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة اليمنية، أروى، جمهورها عبر "انستجرام"، بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت أروى، بفستان باللون الأبيض، وانتعلت حذاء أسود، وتركت شعرها منسدلًا، وتزينت بماكياج هادئ.



وتقدم "أروى" حاليًا برنامج "تحت السيطرة" على قناة "mbc"، من إنتاج شركة "أيدييز تي في بروداكشن"، والذي يندرج تحت خانة البرامج الحوارية.