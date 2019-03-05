رئيس وزراء كندا ينفي حسم استمرار وزيرة العدل المستقيلة في الحزب الحاكم

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه لا يزال يدرس ما إذا كانت وزيرة العدل المستقيلة جودي وليسون - رايبولد، ستبقى في الهيئة السياسية للحزب الليبرالي.



يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان عضو مجلس العموم إنها ستسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات الفيدرالية المقبلة تحت مظلة الحزب.



وأكدت جودي رايبولد، في رسالة إلكترونية وجيزة، لهيئة الإذاعة الكندية، أنها ستكون على لوائح الحزب الليبرالي خلال الانتخابات المقبلة عن دائرة فانكوفر جرانفيل، والتي ستجري في شهر أكتوبر المقبل.



يشار إلى أن جودي ويلسون رايبولد كانت تمثل هذه الدائرة الانتخابية عن الحزب الليبرالي منذ عام 2015.



وقال ترودو، خلال زيارته لمدينة شارلوت تاون في جزيرة إدوارد: "من الواضح أن هذا ليس وضعا أو قرارا يتم الاستخفاف به وسنستمر في التفكير في هذه القضية والعمل عليها"، ولم تعلق بعد ذلك، وقالت إنها لا تجري مقابلات في الوقت الحالي.



يأتي هذا الإعلان، عقب أسبوع مثير سياسا، بعد أن أدلت وزيرة العدل السابقة بشهادات محرجة أمام اللجنة الدائمة للعدل في البرلمان الكندي.



واعترفت جودي رايبولد، خلال 4 ساعات، بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بالإضافة لعدد من محيطه، بما في ذلك سكرتيره العام السابق جيرالد باتس، حاولوا ممارسة ضغوط عليها، لتغيير موقفها حيال منح اتفاق عفو لشركة "إس إن سي لافالان" الهندسية الكندية العملاقة، وهي الفضيحة التي تعصف حاليا بالحزب الليبرالي الحاكم.