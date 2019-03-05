شاهد.. سيلفي نورهان وهاني سلامة من كواليس قمر هادي

شاركت الفنانة نورهان، جمهورها عبر "إنستجرام" بصورة، من كواليس مسلسل "قمر هادي"، بصحبة الفنان هاني سلامة.



وعلقت نورهان على الصورة: "قمر هادي 2019".



ومن المقرر أن يعرض مسلسل قمر هادي، في شهر رمضان المقبل، وهو بطولة هاني، يسرا اللوزي، هادي الجيار، محسن محيي الدين، آية سماحة، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجي.



