مايا دياب تتألق عبر انستجرام بـ ملك الألوان

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر "انستجرام"، صور من آخر جلسة تصوير لها.



وظهرت مايا دياب في الجلسة بفستان أسود طويل وشعر أصفر قصير، ونالت الجلسة إعجاب محبي ومتابعي مايا.



وانتهت الفنانة مؤخرا من تسجيل اغنية جديدة مع الفنان عصام كاريكا، حيث قامت بتسجيلها فى أحد الاستوديوهات الخاصة بلبنان.