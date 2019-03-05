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فن

مايا دياب تتألق عبر انستجرام بـ ملك الألوان

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:19 ص
مايا دياب
مايا دياب
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر "انستجرام"، صور من آخر جلسة تصوير لها.

وظهرت مايا دياب في الجلسة بفستان أسود طويل وشعر أصفر قصير، ونالت الجلسة إعجاب محبي ومتابعي مايا.

وانتهت الفنانة مؤخرا من تسجيل اغنية جديدة مع الفنان عصام كاريكا، حيث قامت بتسجيلها فى أحد الاستوديوهات الخاصة بلبنان.
مايا دياب تتألق عبر انستجرام بـ ملك الألوان
مايا دياب تتألق عبر انستجرام بـ ملك الألوان
مايا دياب تتألق عبر انستجرام بـ ملك الألوان

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