علامات تشير إلى إصابة الطفل بالإكزيما.. هاني الناظر يوضح طرق علاجه

قال الدكتور هانى الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية،إن مرض الأكزيما يمكن أن يصيب الأطفال، وقد يتسبب في بعض الأعراض التي قد تلاحظها الأم على طفلها.





وأوضح أن هذه الأعراض تشمل:





1- جلد شديد الإحمرار.

2- قشرة سميكة على الجلد.

3- سخونة في المناطق المصابة.





وأوضح الناظر، ردا على سؤال أحد متابعيه على "فيسبوك"، ان علاج اكزيما الأطفال، يجب ان يستخدم لهم كريم sensibio light مرتين يوميا، ولمدة اسبوع.



