السفير الياباني من أحد مصانع الأجهزة الكهربائية المصرية: كأنه في بلدي.. صور

تفقد السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، نموذجًا ناجحًا للتعاون بين اليابان ومصر، وهي إحدى الشركات المصرية لتصنيع الأجهزة الكهربائية، يربطها تعاون فني بشركة يابانية شهيرة منذ عام 1974.



وقال السفير الياباني في تصريحات صحفية له، إن الشركة تصنع "الغسالات والثلاجات وأجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء" من الماركات اليابانية، بالاستفادة من المعارف والخبرات في بلادنا مثل الـ"كايزن".



وأضاف: شعرت وكأنني أرى بعض المصريين يعملون داخل أحد المصانع اليابانية، حيث افتتحت الشركة مدرسة فنية، في العام الماضي.



واختتم: تأثرت كثيرًا برؤية الشغف والانضباط أثناء تعلم أسس الصناعة، كما هو الحال في اليابان، وأتمنى أن يستمروا في صناعة الأجهزة ذات الجودة والأمان في المستقبل أيضًا.