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منوعات

استبدال دماء رجل في ألمانيا بعد تحولها إلى ما يشبه الحليب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:37 ص
صدى البلد
كريم جمال
تحول دم رجل في ألمانيا، لحالة غريبة من السماكة والشحوب، بعدما أصبح أشبه بالحليب، بسبب انتشار الدهون لمستوى مرتفع في دمه.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، قال العلماء إن دماء الرجل البيضاء كانت من الممكن أن تتسبب في وفاته، لولا لجوئهم إلى علاج مهجور منذ سنوات طويلة، والذي كان رائدا بين المعالجين القدامى منذ آلاف السنين، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي.

ودخل المريض غرفة الطوارئ بمستشفى في ألمانيا، وهو مصاب بداء السكري، في حالة يرثى لها، وأخبر الأطباء بأنه يشكو من الغثيان والقيء والصداع الشديد، وأنه لا يتناول أدوية السكري بشكل منتظم.

وبعد إخضاع المريض لفحوصات وتحاليل دقيقة، تبين أنه يعاني من مستوى عال جدا من الدهون الثلاثية في دمه، التي تجاوزت الحد الطبيعي بـ28 مرة.

وأجرى الأطباء في البداية، عملية تنقية دم مباشرة للمريض، تزيل الدهون الثلاثية الزائدة (أو مكونات سامة أخرى)، وتعيد الدم النقي المصفى له، ولكن ما حدث هو تعرض جهاز التنقية للانسداد مرتين بسبب غلاظة دمه، وعندها لجأ الأطباء إلى أسلوب العلاج القديم، وهو بسفك لتر كامل من دم المريض واستبدلوه بدم متبرع آخر، وتحسنت صحة المريض قليلا بعد يومين من تبديل الدم، فكرر الأطباء عملية تنقية الدم خلال 5 أيام، لتستقر بعدها الحالة، وأزال الأطباء عنه أنبوب التنفس الصناعي.

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