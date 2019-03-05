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حوادث

المرور: حركة المركبات لم تتأثر من الأمطار على الطرق الصحراوية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:54 ص
ارشيفية
ارشيفية
أحمد مهدي
قالت مصادر بالإدارة العامة للمرور، إنه تم الدفع بالقيادات إلى الطرق الصحراوية والسريعة، مع نشر سيارات الإغاثة على الطرق كافة، تزامنا مع تعرض البلاد لحالة من الطقس السيء.

واضافت المصادر، ان غرفة عمليات الادارة العامة للمرور تجرى عمليات متابعة مستمرة للطرق الرئيسية والصحراوية للوقوف على حالتها.

وافادت بأن الغرفة رصدت سقوط امطار على انحاء الجمهورية بالطرق الصحراوية والسريعة بين المحافظات، دون تأثير على حركة المرور حتى الان.

واستطردت المصادر، أن الادارة، بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعدها، وتعليمات رجالها حفاظا علي سلامتهم.

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