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أخبار العالم

التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية يعرقل برامج التعاون لشرق أفريقيا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:15 ص
ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
تعجز جماعة شرق أفريقيا عن الوفاء بالتزاماتها المالية، بسبب التأخير في التحويلات من جانب الدول الشريكة، الأمر الذي ترك الأمانة العامة للجماعة الأفريقية تعاني من خلل في الميزانية يُقدر بـ1.4 مليار دولار، فيما تدعم كل من كينيا وأوغندا العمليات التي تقوم بها الأمانة العامة للجماعة الأفريقية.

ومن جهتهم، يحاول وزراء شرق أفريقيا فرض عقوبات ضد المتعثرين، ومن المتوقع الآن أن تقوم كل من جنوب السودان وبوروندي، اللتان لم تدفعا، بتطوير خطة تحويل متأخرات الميزانية غير المدفوعة التي تصل إلى أكثر من 29 مليون دولار لمدة عامين.

ولا يزال جنوب السودان مدينا لأمانة جماعة شرق أفريقيا بمبلغ 7.37 مليون دولار أمريكي في حين تستمر التأخيرات المالية في بوروندي، وتقدر بـ4.4 مليون دولار، ولم تقم أي من جنوب السودان وبوروندي بصرف أي أموال إلى الأمانة.

وانخفضت ميزانية 2018 - 2019 إلى 99 مليون دولار، بسبب تأخر تحويل المساهمات من جانب الدول الشريكة، كما كان هناك انخفاض بنسبة 42% في المساهمات الواردة من شركاء التنمية مقارنة مع مساهماتهم في السنوات الماضية.

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