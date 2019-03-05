رئيس بتسوانا يدعو إلى بذل المزيد من الجهد لوضع حد لـ الإيدز

دعا رئيس بوتسوانا موك جويسي ماسيسي إلى تكثيف الجهود، للقضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة "الإيدز"، حيث قال: "إن الصرامة التي أظهرناها في السنوات الماضية تتراجع ببطء، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت الآن لتنشيط برامجنا وإعادة تنشيط قدراتنا الفردية لوضع حد لتلك الآفة".



ويرتفع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة في بوتسوانا ليصل إلى نسبة 18.5%، حيث تحتل ثالث أعلى بلد على مستوى العالم بعد نظرائها من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في سوازيلاند وليسوتو.



ووفقًا لـ"ماسيسي"، فإن الوضع يتفاقم نظرًا للمؤشرات الأخيرة لزيادة الإصابات الجديدة بالأيدز، لاسيما بين الشباب، ودعا الأفراد إلى تخصيص بعض الوقت للتفكير في مكافحة ذلك المرض الخطير حتى تتمكن البلاد من عودتها إلى بلد خال من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.