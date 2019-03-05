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أخبار العالم

كينيا: نسعى للاستفادة من التكنولوجيا الصناعية الصينية لتعزيز صادراتنا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:08 ص
ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
صرح مسؤولون في الحكومة الكينية بأن أوساط الأعمال التجارية في كينيا تسعى للاستفادة من التكنولوجيا الصناعية الصينية من أجل تعزيز الصادرات الكينية، وذلك خلال منتدى للأعمال التجارية عقد في نيروبي.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية جيمس موريو - خلال المنتدي - "إن الشركات المحلية تواجه منافسة شديدة من رجال الصناعة الأجانب مما يؤدي إلى ركود القطاع".

وأضاف موريو، خلال الدورة الأولى لمعرض (تشاينا هوم لايف كينيا)، "نحن حريصون على تنفيذ المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية حتى تتمكن كينيا من الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع المتقدمة التي ستجعل من البلاد مُصدرًا رئيسيًا للمنتجات".

شارك في المعرض أكثر من 600 من الموردين الصينيين الذين عرضوا منتجاتهم، والتي تضمنت منتجات منزلية، مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والأثاث والملابس الجاهزة والمصابيح.

ووقع مجلس غرفة التجارة والصناعة الكينية بالفعل على مذكرة تفاهم مع 4 غرف تجارية إقليمية في الصين من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وأكد مدير مكتب التجارة الثنائية في وزارة الصناعة والتجارة والتعاونيات أوليفير كونيي إن المعرض الصيني يوفر منصة جيدة للمُشترين الكينيين للتواصل مع الموردين الصينيين.

ومن جهته، قال القائم بأعمال السفارة الصينية في كينيا لي شو-هانج "إن معرض "تشاينا هوم لايف كينيا" ليس مجرد منصة لتعزيز تنمية التجارة الثنائية فقط، ولكن أيضا جسر تواصل وتعاون"، معربا عن أمله في أن يكون المشاركون في المعرض لديهم تبادلات مكثفة، وأن يقيموا اتصالات ليضعوا أساس للتعاون المستقبلي فيما بعد، وأن يولى كل من الجانبين مزيدا من الاهتمام للتعاون في مجال الاستثمار الصناعي.

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