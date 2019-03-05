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أخبار العالم

موريشيوس والصين تتصدران رأس المال الأجنبي الخاص في رواندا في 2017

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
أجرى البنك المركزي الرواندي مسحا شاملا حول تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة خلال عام 2017، حيث حصل مستثمرو موريشيوس على المرتبة الأولى من حيث الاستثمار في رواندا، باستحواذ استثماراتهم على 25.8% من إجمالي رأس المال الأجنبي الخاص في رواندا.

وبلغت الاستثمارات الإجمالية لمستثمري موريشيوس 117 مليون دولار أمريكى في عام 2017، وتتركز في قطاعات السياحة والطاقة والتصنيع.

فيما حصل المستثمرون الصينيون على المرتبة الثانية، إذ تُشكل استثماراتهم 18.4% من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بقيمة 83 مليون دولار في قطاع التصنيع.

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة باستثمارات 31 مليون دولار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وخلقت الاستثمارات الأجنبية ما يقرب من 66 ألف وظيفة في عام 2017 مقارنة بعام 2016، الذي شهد توفير 56 ألفا.

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