ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى كفر سلامون بالبحيرة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيب 3 أشخاص "بجروح وسحجات وكدمات متنوعة بالجسم " أثر وقوع مشاجرة بين طرفين بقرية سلامة بمركز كوم حماده بسبب خلافات لاحتكاك الأول بسيارة الطرف الثانى  أثناء سيرهم بأحد شوارع القرية وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بحدوث مشاجره بقرية كفر سلامون بدائرة المركز بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين كل من :طرف أول :محمد م ح 39 سنة حاصل على دبلوم مصاب [ جرح طعنى شبه نافذ وآخر قطعى بالبطن ]    

طرف ثاني :محمود س ح 18سنة طالب، شقيقه محمد 22 سنة طالب مصابان [ جروح وكدمات ] وجميعهم عائلة واحدة ومقيمين بذات الناحية لخلاف بسبب إحتكاك الأول بسيارة الطرف الثانى  أثناء سيرهم بأحد شوارع القرية قام على أثرها الطرفان بالتعدي علي بعضهما بالضرب وقيام الثانى  من الطرف الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض ( سكين ) كانت بحوزته وإحداث إصابته المُشار إليها. 

وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة العام لإسعافهم .. وغادروها ( تحت الحراسة اللازمة ) عدا الأول تم تحويله و حجزه بمستشفى إيتاى البارود العام لإستكمال العلاج ..و بسؤال طرفى المشاجره .. قرروا بمضمون ما تقدم .. وتم ضبط الأداة المستخدمة بحوزة الأخير .

وتحرر المحضر اللازم .. وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة

دفاع البرلمان تناشد المواطنين بوقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص

إخواني منشق: كنا هنشوف بحور دم لو استمرت الجماعة في الحكم شهرا آخر

علي جمعة: الاستعاذة من الشيطان لن تخلصك من الوسوسة في هذه الحالة

كفتة وبرجر وأرز بلبن.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

احترس.. فعل شائع يعرض الكثيرين لزوال أكبر نعم الله

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 5– 3-2019..فيديو

سعد الصغير يروي قصة مثيرة عن والدته.. فيديو

رعد وأمطار غزيرة تهطل على القاهرة الكبرى

أمين الفتوى يضع روشتة شرعية لإبطال السحر والحسد بـ 5 أمور.. فيديو

%84 من قراء صدى البلد يؤيدون معاقبة مروجي الشائعات على السوشيال ميديا

شفاء ثاني بريطاني من مرض الإيدز دون علاج فيروسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفتة وبرجر وأرز بلبن.. وجبة خير لعمال النظافة بالإسماعيلية.. صور

وادي الجمال.. الطبيعة الخلابة ومخربشات ما قبل التاريخ في مكان واحد.. صور

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

فيديو

إخواني منشق يكشف الدور الخطير لتنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو
تعرف على الجديد في حركة البيع والشراء بسوق السيارات المستعملة.. فيديو
محمد الشرنوبي يكشف كواليس غنائه مع الموسيقار عمر خيرت.. فيديو
إخواني منشق: الجماعة الإرهابية تحرف النصوص القرآنية للوصول للسلطة
فيديوجراف| عدالة متأخرة و براءة بعد 70 عامًا! ‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟