إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى كفر سلامون بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص "بجروح وسحجات وكدمات متنوعة بالجسم " أثر وقوع مشاجرة بين طرفين بقرية سلامة بمركز كوم حماده بسبب خلافات لاحتكاك الأول بسيارة الطرف الثانى أثناء سيرهم بأحد شوارع القرية وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بحدوث مشاجره بقرية كفر سلامون بدائرة المركز بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين كل من :طرف أول :محمد م ح 39 سنة حاصل على دبلوم مصاب [ جرح طعنى شبه نافذ وآخر قطعى بالبطن ]



طرف ثاني :محمود س ح 18سنة طالب، شقيقه محمد 22 سنة طالب مصابان [ جروح وكدمات ] وجميعهم عائلة واحدة ومقيمين بذات الناحية لخلاف بسبب إحتكاك الأول بسيارة الطرف الثانى أثناء سيرهم بأحد شوارع القرية قام على أثرها الطرفان بالتعدي علي بعضهما بالضرب وقيام الثانى من الطرف الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض ( سكين ) كانت بحوزته وإحداث إصابته المُشار إليها.



وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة العام لإسعافهم .. وغادروها ( تحت الحراسة اللازمة ) عدا الأول تم تحويله و حجزه بمستشفى إيتاى البارود العام لإستكمال العلاج ..و بسؤال طرفى المشاجره .. قرروا بمضمون ما تقدم .. وتم ضبط الأداة المستخدمة بحوزة الأخير .



وتحرر المحضر اللازم .. وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

