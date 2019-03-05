حملات لتوعية طلاب الثانوية العامة بسيناء للحفاظ على محمية الزرانيق

تنفذ إدارة محمية الزرانيق حاليا برنامج حملات توعية بمدارس مدينة العريش شمال سيناء، في إطار البروتوكول الموقع مع مديرية التربية التعليم بشمال سيناء، تحت رعاية المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف رفع الوعى من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية بيئات شمال سيناء المختلفة والتعريف كذلك بالمحميات الطبيعية في مصر، وخاصة بشبة جزيرة سيناء.



وأكد المهندس باسم ربيع مدير محمية الزرانيق، أن إدارة المحمية نفذت ندوة بمدرسة أحمد عسكر (الثانوية بنات)، فى بداية حملة التوعية، إلى جانب التفاعل مع معلمي وموجهي العلوم بالمرحلة الابتدائية، للعمل على نجاح البرنامج، والبدء في تنفيذه على مدارس التعليم الابتدائي بالعريش.



وقد تم توزيع ملصقات وكتيبات عن المحمية، من شأنها رفع الوعى البيئى لدى الأجيال القادمة من أجل حماية البيئة.



وضم فريق العمل المهندس عماد الدين ناجح، المهندس هاني محمد النجار، المهندس أحمد رضوان، والمهندس على خالد إبراهيم.

