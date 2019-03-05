وكيل تعليم الأقصر يتفقد اختبارات المعلمين المؤقتين ..صور

تفقد عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر لليوم الثاني على التوالي، اختبارات المتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين والمنعقدة بمركز الاختبارات بالتطوير التكنولوجي بالأقصر، واطمأن على انعقاد الاختبارات فى مواعيدها المقررة واتباع جميع التعليمات الواردة من الوزارة.





ووجه "عمران"، بتوفير سبل الراحة للممتحنين والتأكد من شخصية الممتحن واستلام الأخطار وصورة تحقيق الشخصية مع الاطلاع على الأصل، مشيرا إلى أن عدد من استوفى الشروط على مستوى المحافظة ٢٧٤٧ يؤدى منهم اليوم ١٠٠ متقدم موزعون على فترات مدة الفترة الوحدة ٣٠ دقيقة، مضيفا أن مركز الاختبارات مستمر لأداء الاختبارات حتى الساعه ٨.٣٠ مساء.



