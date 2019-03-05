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تعليم

وكيل تعليم الأقصر يتفقد اختبارات المعلمين المؤقتين ..صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:05 ص
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر يتفقد اختبارات المعلمين
شمس يونس
تفقد عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر لليوم الثاني على التوالي، اختبارات المتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين والمنعقدة بمركز الاختبارات بالتطوير التكنولوجي بالأقصر، واطمأن على انعقاد الاختبارات فى مواعيدها المقررة واتباع جميع التعليمات الواردة من الوزارة.

ووجه "عمران"، بتوفير سبل الراحة للممتحنين والتأكد من شخصية الممتحن واستلام الأخطار وصورة تحقيق الشخصية مع الاطلاع على الأصل، مشيرا إلى أن عدد من استوفى الشروط على مستوى المحافظة ٢٧٤٧ يؤدى منهم اليوم ١٠٠ متقدم موزعون على فترات مدة الفترة الوحدة ٣٠ دقيقة، مضيفا أن مركز الاختبارات مستمر لأداء الاختبارات حتى الساعه ٨.٣٠ مساء.

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال جولته سناء أنور صديق، مدير مركز التطوير التكنولوجي، ومصطفى محمد محمد مدير مركز الاختبارات.
وكيل تعليم الأقصر يتفقد اختبارات المعلمين المؤقتين ..صور
وكيل تعليم الأقصر يتفقد اختبارات المعلمين المؤقتين ..صور
وكيل تعليم الأقصر يتفقد اختبارات المعلمين المؤقتين ..صور

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