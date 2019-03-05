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حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
لقى سائق مصرعه كما أصيب شخصان آخران بجروح وسحجات وكدمات إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو 91 بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى (طريق الخدمات) بالكيلو 91 اتجاه القاهرة بدائرة المركز.. وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ( ملاكى ) قيادة السيد م ع 33 سنة تاجر ومقيم محرم بك / الإسكندرية بالطريق المُشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار أحد الإطارات مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفــاة كل من : قائد السياره المذكور، "كرم م ال"، 48 سنة، موظف، ومقيم بذات الناحية، وإصابة ( 2 ) من مستقليها [ جروح وكدمات ] تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصابين لذات المستشفى لإسعافهما وغادراها.

وحدثت تلفيات بالسيارة وأزيلت آثار الحادث.. وبسؤال المصابين ووالد قائد السيارة مرسى ال ع  63 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم .

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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