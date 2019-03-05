شاهيناز: ردود أفعال أغنية شبكني فاقت توقعاتي

عبرت المطربة شاهيناز، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن أغنية "شبكنى" التي طرحت أمس، قائلة: "ردود الأفعال فاقت توقعاتي".



وأضافت شاهينار، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هدفي خلال الفترة المقبلة تقديم أغاني اجتماعية خاصة أن الشارع المصري في حاجة إلى هذه النوعية من الأعمال.



من ناحية أخرى، حققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء.

