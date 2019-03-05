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حوادث

إصابة طالبة بحالة تسمم إثر تناولها مياه شرب ملوثة بمبيد حشري بالبحيرة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أصيبت طالبة مقيمة بقرية الطود بمركز كوم حمادة "بحالة تسمم فسفورى" إثر تناولها مياه شرب فى إناء ملوث بمبيد حشرى وتم نقل المصابة لمركز السموم بالمستشفى العام بإيتاى البارود. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول المدعوة "ريم ع م ع"، 16 سنة، طالبة ومقيمة قرية الطود بدائرة المركز مصابة [إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة سامة] ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها وحجزها بقسم السموم بمستشفى إيتاى البارود العام تحت الملاحظة.

وبسؤال شقيقها محمود 18 سنة سائق ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول شقيقته المذكورة كمية من المياه داخل إناء ملوث بمبيد حشرى (بطريق الخط )، مما أدى لإصابتها.. ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك. وتحرر المحضر اللازم.. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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