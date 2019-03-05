الصحف الإماراتية: إطلاق جيل جديد من المدارس.. القاهرة تستضيف اجتماعا ثلاثيا لبحث الأزمة الليبية.. وقطر تدعم منظمات إخوانية في سويسرا

توحيد الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الإمارات

هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران على خلفية التخطيط لاغتيالات استسلام «داعش» شرقي الفرات مسألة وقت





تصدرت العديد من القضايا الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الثلاثاء، وإن غلبت عليها الأزمات العربية والدولية التى تهم الرأي العام الإماراتي.





ولم تغب القضايا المحلية مثلما نوهت صحيفة البيان إلى إجراء تعديلات غير مسبوقة للارتقاء بالتشريعات وتوحيد إجراءات المحاكم، حيث اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات مهمة تواكب التوجهات الحكومية وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها.





وتضمن القرار توحيد الإجراءات والضوابط في كل الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقًا لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية.





وتضمنت اللائحة التنفيذية زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية إلى مليون درهم، وجعل النصاب الانتهائي لها 50 ألف درهم بدلًا من 20 ألف درهم بما لا يجوز معه الطعن على أحكام تلك الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب.





وفي شأن أخر،تطرق الصحف الإمارتية إلى إطلاق الجيل الجديد من المدارس الإماراتية وتخصيص 1.5 مليار درهم لبناء المجموعة الأولى، حيث ذكرت صحيفة الاتحاد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استكمل جولاته الميدانية في إمارات الدولة مركزًا على تطوير القطاع التعليمي، حيث شملت الزيارة عددًا من المرافق التعليمية في كل من إمارة الفجيرة، ومدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، حيث أطلق الجيل الجديد من المدارس الإماراتية باعتماد مليار ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة من المدارس النموذجية الإماراتية.





عربيا، نقلت صحيفة الخليج عن حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قوله إن الدوحة ما زالت تعمل على دعم واحتضان الجماعات الإرهابية.





وقال سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في تصريحات، إن ميزانية المنظمات «الإخوانية» في جنيف تصل إلى حوالي 40 مليون دولار سنويًا، يتم تمويلها من تنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في الدوحة، وأشار عبد الحافظ إلى أن تلك المنظمات الدولية لا تتحدث عن الانتهاكات الإنسانية والعمالية في قطر.





وعن الأزمة الليبية، قالت صحيفة البيان إن القاهرة تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا لبحث الأزمة الليبية، وأوضحت أن العاصمة المصرية القاهرة، تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا لدول الجوار الليبي يضم مصر وتونس والجزائر؛ لدراسة تطورات الأوضاع في ليبيا تزامنًا مع إعلان التشاد إغلاق الحدود مع ليبيا، وأكد وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، أن الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأحداث الجارية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.





دوليا، قالت صحيفة الخليج إن هولندا استدعت سفيرها لدى إيران على خلفية التخطيط لاغتيالات، حيث أعلنت هولندا أنها استدعت سفيرها لدى طهران بعدما طردت الأخيرة دبلوماسيين هولنديين اثنين، في إطار الاتهامات الهولندية بشأن تورط إيران في اغتيال والتخطيط لاغتيال معارضين للنظام الإيراني على أراضيها.





وعلى صعيد الأزمة السورية، قالت صحيفة البيان إن استسلام «داعش» شرقي الفرات مسألة وقت، حيث استسلم أكثر من ألف شخص أغلبهم نساء وأطفال ومسلحون من تنظيم داعش إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة الباغوز شرقي سوريا، وبات الاستسلام النهائي للتنظيم مسألة وقت.



