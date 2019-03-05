مصرع عاملة دهستها سيارة خلال عبورها الطريق الصحراوى

لقيت عاملة مصرعها دهستها سيارة أجرة ميكروباص خلال عبورها الطريق الصحراوى عند الكيلو 199 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 155 اتجاه القاهره بدائرة القسم وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه خلال عبور المدعوة روان م ع ي 19 سنة عاملة ومقيمة عزبة النميرى بالعامرية بالإسكندرية.. للطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة (ميكروباص) قيادة على م م 27 سنة سائق ومقيم مركز كفر الدوار مما أدى لإصابتها ووفاتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام.



وبسؤال كل من: قائد السيارة المذكور ووالد المتوفاة محمد ع ي 67 سنة بالمعاش ومقيم بذات العنوان قررا بمضمون ما تقدم وحدثت تلفيات بالسيارة وأزيلت أثار الحادث.



وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

