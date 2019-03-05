تنمية التجارة يتفاوض مع شركات يونانية لإنشاء سوق للملابس بـ100 مليون دولار

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه يجري التفاوض مع بعض المستثمرين والشركات اليونانية التي أبدت رغبتها في إنشاء سوق نصف جملة للملابس الجاهزة ومستلزماتها في مصر.



وأضاف عشماوي - في تصريحات له اليوم الثلاثاء - أن مساحة هذا السوق من المتوقع أن تصل لنحو 100 فدان، بتكلفة استثمارية تصل لنحو 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن بعض الشركات اليونانية ترغب أيضا في ضخ استثمارات في عدد من المشروعات التنموية والتجارية في محافظة الوادي الجديد،لافتا إلى أن تلك المحافظة من المحافظات الواعدة في ظل اتساع مساحتها وتنوع مواردها الطبيعية.



من ناحية أخرى، أوضح عشماوي أنه من المستهدف طرح عدد من الفرص الاستثمارية بأنشطة التجارة وأنشطة متنوعة خلال الشهر المقبل في جنوب سيناء، ومحافظات البحر الأحمر وإقليم قناة السويس، فضلا عن تعزيز التواجد في الصعيد.



وأشار إلى أن الجهاز يعكف حاليا على دراسة أكثر من فرصة استثمارية مع المحافظات المختلفة، حيث تم الاتفاق مؤخرا مع نواب وسكرتيري عام عدد من المحافظات، على حصر كافة الأصول غير المستغلة؛ للبدء في استغلال هذه الأصول في إقامة مراكز تجارية بالمحافظات المختلفة.



وأعلن أن الجهاز بصدد الانتهاء من وضع الشكل القانوني للبورصات السلعية، والتي يرغب عدد من المطورين والمستثمرين الدخول في ذلك النشاط، فضلا عن نشاط إنشاء أسواق الجملة، والذي يعد ضمن أولويات الجهاز خلال الفترة الحالية.



وأكد عشماوي أن أولويات الجهاز لا تقتصر فقط على إقامة المناطق اللوجيستية والمراكز التجارية فقط بل يتم التباحث مع المحافظات لإنشاء أسواق الجملة العامة والمتخصصة في الخضر والفاكهة، حيث أبدى عدد من المستثمرين مثل مجموعة اللولو الهندية وشركة المتحدة للتجارة والتوزيع رغبتهم المشاركة في هذا النشاط.

