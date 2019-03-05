اتحاد الصناعات يتقدم بمقترحات لرئيس الوزراء لزيادة الصادرات

تقدم اتحاد الصناعات المصرية اليوم الثلاثاء بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تتضمن بعض الحلول والإجراءات الأولية للحد من الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.



يأتي ذلك في إطار المشاورات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي مع قطاع الصناعة.



وأوضح المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد في خطابه الموجه لرئيس الوزراء أن الحلول التي تضمنتها المذكرة من شأنها -إذا ما تم أخذها بعين الاعتبار- تحقق انعكاسًا مباشرًا على تشجيع الصناعة وزيادة الناتج الصناعي وتحقيق المزيد من فرص العمل وتنمية صادرات القطاع.



وأشار السويدي إلى أن الاتحاد يقوم حاليًا بإعداد دراسات قطاعية تفصيلية، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقوم بدراستها حاليًا مع الغرف الصناعية من أعضائه والتي سيتم موافاة رئاسة مجلس الوزراء بها فور الانتهاء منها.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد مرارًا أن تحفيز وتشجيع الصادرات المصرية يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة وإلى حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.



من جانبه أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الصناعة هي قاطرة للتنمية المستدامة والتي بدعمها يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي وخلق فرص عمل جديدة والحد من الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير مع العمل الدائم على النهوض بجودة المنتج المصري ورفع تنافسيته.



