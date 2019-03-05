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مرأة

دراسة: تناول عين الجمل يقي من نوبات الربو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:23 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكد الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى التغذية أن هناك دراسة علمية حديثة أثبتت احتواء عين الجمل على العديد من الفيتامينات ،وبالأخص فيتامين E الذى يمنع نوبات الربو عن طريق الحد من التهاب مجرى الهواء.

ووفقًا لما نشر فى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون الأمريكيون أن تناول الأشخاص الذين يعانون من الربو لعين الجمل كان لديهم مخاط أقل لزجة في رئتيهم.

ويقول الخبراء إن نتائج الدراسة تثير إمكانية السيطرة على الربو عن طريق تغيير نظام غذائي أو تناول مكمل.

وأوضح الباحثون أن عين الجمل يحتوى على نوع معين من فيتامين E والذى يطلق عليه اسم "جاما توكوفيرول"، ويوجد بوفرة أيضًا في الفول السوداني، وكذلك زيوت البذور مثل الذرة والصويا والسمسم.

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