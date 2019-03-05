الصين تقلص معدل نمو ميزانية الدفاع الوطني لتصل إلى 177 مليار دولار

قررت الصين تقليص معدل نمو ميزانية الدفاع الوطني إلى 5ر7% في العام الجاري، مقارنة بالمعدل المسجل العام الماضي بنسبة 1ر8%.



وذكر مشروع تقرير ميزانية الدولة المعروض على الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني -التي افتتحت أعمالها اليوم الثلاثاء - أن ميزانية الدفاع الوطني للعام الجاري ستصل إلى 19ر1 تريليون يوان (حوالي 61ر177 مليار دولار).



وأضاف المشروع أن هذا هو العام الرابع على التوالي الذي يتراجع فيه معدل نمو ميزانية الدفاع الوطني إلى رقم واحد منذ عام 2016، بعد زيادة معدل النمو إلى رقم مزدوج لخمسة أعوام متتالية، مشيرا إلى أن نمو ميزانية الدفاع الوطني بلغ 6ر7% و7% و1ر8% في أعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي.



وكان تشانغ يه سوي المتحدث باسم الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني وصف نمو ميزانية الدفاع بأنه معقول ومناسب، مؤكدا أن النمو يهدف إلى "سد طلب البلاد لحماية الأمن الوطني والإصلاح العسكري ذي الخصائص الصينية".

