5.7 مليون دولار منحة أمريكية لترميم مقابر كوم الشقافة

أعلنت السفارة الأمريكية عن منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 5.7 مليون دولار كمنحة لحكومة المصرية كمساهمة في ترميم مقابر كوم الشقافة الأثرية في الإسكندرية.



وفي بيان لها قالت السفارة الأمريكية: «يفخر الشعب الأمريكي بمساعدته في ترميم مقابر كوم الشقافة في غرب الإسكندرية، عن طريق منحة بقيمة 5.7 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والتي ساعدت في تأمين الموقع من المياه الجوفية المدمرة ومياه الصرف الصحي، وسوف توفر هذه المنحة أيضا الدعم المالي لتكاليف الصيانة».



من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة، توماس جولدبرجر، التزام بلاده بالحفاظ على تراث مصر الثقافي، وزيادة العمل على رفع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.



وقال "جولدبرجر" خلال مشاركته مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية في الاحتفال بإتمام أعمال مشروع خفض المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة أول أمس: «هذا الموقع له أهمية ثقافية ثرية وتتوافر به كل عوامل الجذب السياحي وزيادة العائد الاقتصادي».



ويعمل هذا المشروع على الحفاظ على هذا الموقع الأثري من عوامل التعرية ويُمكّن السائحين من الوصول إلى السراديب السفلى داخل منطقة المقابر.