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أخبار العالم

رئيس هيئة التسليح الكويتية: صفقة الدبابات الروسية تم تأجيلها وليس إلغاؤها

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس هيئة التسليح والتجهيز بالجيش الكويتي اللواء ركن أنور المزيدي إن صفقة الدبابات الروسية إلى الكويت تم تأجيلها وليس إلغاؤها.

وأضاف المزيدي - في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الروسية بمناسبة عيد الجيش الروسي – أن هناك تعاونا بين الجيشين الكويتي والروسي في العديد من المجالات، منها التسليح، موضحا أن اختيار الأسلحة والمنظومات يتم من خلال القيادة السياسية والعسكرية، بعد إجراء الاختبارات والتجارب على هذه الأسلحة، ومن ثم توقيع الاتفاقيات.

وأكد حرص الكويت على تنويع مصادر استيراد الأسلحة من العديد من الدول، لافتا إلى أنه يتم استيراد الأسلحة من دول عدة، مثل روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا والصين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الكويتية – الروسية، وصف هيئة التسليح والتجهيز بالجيش الكويتي، العلاقات بين البلدين ب"المميزة والتاريخية"، مشيرا إلى أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الكويت، ستساهم في تعزيز العلاقات.

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