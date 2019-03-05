اليابان توافق على قانون يحظر تحليق طائرات الدرون فوق المواقع الأمريكية

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم /الثلاثاء/، على مشروع قانون يحظر تحليق الطائرات بدون طيار "الدرون" فوق المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان؛ متجاهلة احتجاجات وسائل الإعلام على التعطيل المحتمل وعرقلة جمع الأخبار.



وأوضحت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن التشريع، الذي ما زال يتعين تمريره من قبل البرلمان، يعتبر بمثابة إجراء وقائي لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يحظر أيضا على طائرات "الدرون" من التحليق فوق منشآت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، إضافة إلى أماكن كأس العالم للرجبي العام الجاري، ودورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.. فيما سمح التشريع فقط للطائرات بدون طيار التي تسيطر عليها وسائل الإعلام وتوفر تغطية لهم بالتحليق خلال تلك الأحداث الرياضية.



وتحظر اليابان بالفعل رحلات الطائرات بدون طيار على مرافق رئيسية، مثل مكتب رئيس الوزراء والقصر الإمبراطوري في طوكيو.. ويسمح القانون لضباط الشرطة وأفراد قوات الدفاع الذاتي بتدمير الطائرات بدون طيار العاملة في المناطق المحظورة دون إذن، وتواجه الأطراف المذنبة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى 4500 دولار.



