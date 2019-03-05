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منوعات

بناء متحف وطني جديد في قبرص بتكلفة 83 مليون يورو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:48 ص
ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
أعلنت قبرص أنه تم التوقيع على عقود إنشاء متحف جديد يكون جاهزا بحلول يونيو عام 2024 بتكلفة 83 مليون يورو، وذلك في المكان الخالي لمستشفى نيقوسيا العام القديم.

وذكرت صحيفة (قبرص ميل) أنه تم التوقيع على عقود الإنشاء أمس الاثنين بمشاركة شركات عالمية، وينتظر الانتهاء من المرحلة الأولى من تشييد المتحف بحلول نهاية عام 2022 ، على أن تكتمل المرحلة الثانية، التي تشمل الأعمال الداخلية، بحلول يونيو 2024.

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