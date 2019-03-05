فوائد شرب الماء والعسل على معدة فارغة

2– ملعقة كبيرة من العسل.





يلجأ العديد الي تناول الماء والعسل صباحا، وقد قدمت خبيرة التغذية سها حفناوي الفوائد الشفائية لهما وكيفية عمل هذا الخليط:1– يطهر المخاط في الرئتين2– ويعد علاجا ممتاز لعلاج التهاب الشعب الهوائية، ويعالج نزلات البرد ويقوي جهاز المناعة.3– ويطهر الجهاز الهضمي للنزيف والطفيليات.4– يطهر الأمعاء من السموم وبقايا الفضلات.5– لديه خصائص مضادة للفطريات قوية ومضادة للجراثيم وخصائص مضادة للفيروسات.6– هذا الخليط ممتاز ضد التبول اللا ارادى في الليل.خليط العسل والماء يمتص الماء من الكليتين وبالتالي فإنه يخفف عملهم.الطريقة:1– كوب من الماء الفاتر.وبمزج هذه المكونات ستحصل على 30٪ من محلول العسل وهو نفس تركيب بلازما الدم. ويمتص الجسم خليط العسل والماء بسرعة كبيرة.كيفية الاستعمالللأغراض الوقائيةعليك أن تتناول هذه الجرعة على معدة فارغة في الصباح قبل الأكل بساعة على الأقل.يمكن أيضا تناول الشراب في المساء قبل النوم حيث إنه يخفف عمل الكلى.يستهلك الخليط دائما طازجا.فوائده على الجلد:– تناول خليط العسل والماء يجعل الجلد ناعما وحريريا، وأكثر ليونة، حتى انه يعتبر أفضل واكثر فعالية من مستحضرات التجميل الطبيعية.