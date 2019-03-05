استجابة واسعة للتبرع بفرشاة الماسكرا لتهدئة الحيوانات في بريطانيا

استجاب رعايا العديد من دول العالم استجابة واسعة للنداء الذي وجهته جمعية خيرية بريطانية بالتبرع بفرشاة تجميل الرموش "الماسكرا" على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في تمشيط فرو الحيوانات التي نفق أبواهم ، ما يؤدي إلي تهدئة هذه الحيوانات الصغيرة .



وانهالت التبرعات من أماكن بعيدة حتى من أمريكا وأستراليا، بفرش "الماسكرا" على الجمعية في مقاطعة أبردين شاير ، حيث تلقت المئات من الفرش المستعملة لاستخدامها في تمشيط فرو الحيوانات التي نفق أبواها مثل صغار الأرانب والحمام، الذين كانوا أول المستفيدين من البرنامج في مركز إنقاذ الحيوانات بالقرب من بلدة "إلون" بالمقاطعة شمال شرق اسكتلندا.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذه الوسيلة تحل محل الاعتناء الذي تحصل عليه الحيوانات الصغيرة التي حرمت من أبويها، كما تعمل على تخفيف مشاعر الحزن أو الضيق لدى الحيوانات اليتيمة مما يولد لديها شعورا بالراحة والطمأنينة.



وقال مسؤول بالمركز: " يتم تنظيف فرش الماسكارا، ونجعلها جاهزة لموسم ظهور المواليد وعادة ما يكونون أيتاما.. وحالما تمت عملية تشذيب الفرو لأرنب صغير فإنها تزيل العث والتراب، إنها مثل الرعاية الأبوية، فهي تحافظ على نظافة وسعادة وصحة (الصغار)".