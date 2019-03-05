شركة طيران بريطانية تلغي شرط مساحيق التجميل للمضيفات

ألغت شركة طيران بريطانية مطلبها طويل الأمد بضرورة استخدام المضيفات بطاقم الطائرة لمساحيق التجميل، كما ستوفر الشركة للطاقم النسائي، الذي يرتدي الزي الرسمي وهو تنورة حمراء ضيقة، السراويل تلقائيا وليس فقط عند الطلب.



وقالت شركة "فيرجن أتلانتيك" إن مضيفات طاقم الطائرة يمكن أن يعملن الآن بدون مكياج، لكن مرحب بهن إذا ما اتبعن وضع أحمر الشفاه وكريم الأساس المحدد في إرشاداتها.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن شركات الطيران الأحدث، عادة ما يكون لديها قواعد مريحة نسبيا بالنسبة للزي الرسمي، ولكن العديد من شركات الطيران العاملة منذ فترة طويلة تضع قواعد بشأن مساحيق التجميل للنساء.



