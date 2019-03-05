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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يعود إلى بيونج يانج بعد قمة مع ترامب وزيارة إلى فيتنام

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
عاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون إلى بيونج يانج، صباح اليوم الثلاثاء، مختتما جولته الخارجية التي استمرت لمدة 10 أيام لحضور القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيارة رسمية إلى فيتنام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن كيم، عاد إلى بلاده بالقطار في غضون الساعة الثالثة صباح اليوم بعد زيارة رسمية إلى فيتنام وصفتها بالناجحة.

وأضافت أن رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام ونائب رئيس حزب العمال تشوي ريونج-هي ورئيس الوزراء بارك بونج-جو وغيرهم من المسؤولين في الحزب والحكومة والجيش والسفارة الفيتنامية لدى كوريا الشمالية، استقبلوا كيم جونج-أون لدى وصوله إلى محطة بيونج يانج.

من جانبها، نشرت صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، 4 صور للزعيم كيم عند وصوله إلى بيونج يانج، في صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم، قائلة إن الزعيم كيم عاد إلى الوطن بعد أن اختتم زيارته الودية الرسمية إلى فيتنام بنجاح.

وكان الزعيم كيم قد غادر محطة بيونج يانج بعد ظهر يوم 23 فبراير متوجها إلى فيتنام في أطول جولة خارجية له منذ توليه السلطة، إلا أنه عاد إلى الوطن دون نجاح يذكر بعد أن فشل في التوصل إلى أي اتفاق في قمته مع ترامب.

وقطع كيم مسافة 7,600 كيلومتر بالقطار لزيارة فيتنام ذهابا وإيابا، وبقي في هانوي لمدة حوالي 100 ساعة.


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