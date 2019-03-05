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سفير روسيا بالكويت: الأزمة الخليجية حاضرة على جدول أعمال زيارة لافروف للمنطقة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد السفير الروسي لدى الكويت نيكولاي ماكروف أن الأزمة الخليجية ستكون حاضرة على جدول أعمال المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف خلال جولته الخليجية ؛ خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تجمعه مع دول مجلس التعاون.

وأضاف ماكروف - في تصريحات للصحفيين- أن لافروف الذي سيصل إلى الكويت في وقت لاحق اليوم الثلاثاء - سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، موضحا أن المحادثات الثنائية ستشمل جميع الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، منها الأوضاع في سوريا، واليمن، والقضية الفلسطينية، والأزمة الخليجية، فضلا عن التعاون الثنائي على صعيد مجلس الأمن.

وأكد ماكروف أن جولة وزير الخارجية الروسي في المنطقة، تأتي في إطار التشاور الدائم، والمستمر بين موسكو وشركائها في المنطقة، لافتا إلى انطلاق الدورة الحالية من اجتماعات اللجنة الثنائية التجارية والاقتصادية الكويتية - الروسية المشتركة غدا الأربعاء؛ بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الكويت، على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الخميس بحضور وزير منطقة القوقاز شبتريوف.

وأوضح أن المباحثات ستتضمن التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة وأن الوفد المرافق للافروف يضم 30 شخصا يمثلون عددا من الوزارات، والمنظمات الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية الروسية.


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