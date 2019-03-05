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أخبار البلد

معرض السيارات الأثرية بالسعودية يجذب زوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:17 ص
صورة للمعرض
صورة للمعرض
نادر غازي
جذب معرض السيارات الأثرية بالسعودية، المتواجد ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، زوار المهرجان.. وأضفى المزيد من المتعة، حيث تَعَرَّف الجمهور على ما كانت عليه السيارات في قديم الزمان، وقد تم عرض بعض السيارات الأثرية للبيع في المعرض.

وقالت السفارة السعودية بالقاهرة فى بيان لها اليوم، أن معرض السيارات الأثرية، يضم 103 سيارات لأكثر من وكالة عالمية، يأتي في مقدمتها هات فورد، وفورد عايدي، وفورد معدل، والجيمس، والشيفر، وينموك المرسيدس، فورد غمارتين وداتسون، وهايلوكس، ودوج, ووانيت.

وتعددت موديلات السيارات المتواجدة داخل المعرض، انطلاقًا منذ الخمسينيات الميلادية والستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

كما ضم المعرض أقدم سيارتين في تاريخ المملكة، موديل 1924 و1926م، بالإضافة إلى تواجد قسم خاص لأقدم لوحات للسيارات منذ عام 1920 حتى 2019م، حيث جذبت السيارات واللوحات القديمة المتواجدة، زوار المهرجان الذين حرصوا على التقاط الصور مع السيارات الأثرية.

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