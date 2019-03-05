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اقتصاد

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لقمة قادة التنمية المصريين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
آية الجارحى
انطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت"، والمنعقدة بمشاركة 9 وزراء و28 سفيرًا عربيا وأفريقيًا وأوروبيًا، مع تمثيل لأكثر 35 دولة.

وتشهد الجلسة الأولى مشاركة وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت والتي تحمل عنوان "التحول الرقمي - الإنسان والآله (صراع أم صداقة)"، والإعلان عن مبادرة مؤشر ريادة الأعمال بين الشباب، كما تحمل الجلسة الثانية عنوان "بين المشروعات العملاقة والمشروعات الصغيرة - خلق فرص الأعمال"، يشارك فيها اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي متحدث رسمي، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان "حلم الهجرة - العولمة وحرية انتقال العمالة"، يعقبها إصدار التوصيات.

فيما تأتي الجلسة الرابعة بعنوان "أخلاقيات العمل"، تأتي الخامسة بعنوان "الشمول المالي والصناعات الصغيرة والاقتصاد الموازي"، والجلسة السادسة بعنوان "صنايعية مصر"، يعقبها إصدار التوصيات.

يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية -واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية- أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.

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