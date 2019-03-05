محمد إمام يبحث عن ممثلة لبنانية لمسلسله

قرر الفنان محمد إمام، الاستعانة بجمهوره لمساعدته في اختيار ممثلة لبنانية للمشاركة بمسلسله هوجان.



وغرد قائلا منذ قليل: "‏كنت حابب آخد رأيكم.. ترشحولي مين نجمة لبنانية شابة في جيلي تكون ضيفة شرف معايا في مسلسل ‎هوجان".



مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.