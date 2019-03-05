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الحرف اليدوية بالإسكندرية: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت المهندسة أمنية البحراوى الراعى الرسمى لمعرض الحرف اليدوية بالإسكندرية، إن المعرض هذا العام يركز على تقديم الخدمات للعارضين بمنتجاتهم لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت "البحراوى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المعرض يقدم أيضًا حاضنات أعمال لتكون مسئولة عن شعل الحرف اليدوية، بحيثُ إن أى شخص لديه مشروع صغير يمكن أن يكبر من خلال التسويق الإلكترونى.

وأشارت "الراعى الرسمى لمعرض الحرف اليدوية بالإسكندرية" إلى أن هناك بعض الأماكن مثل مبادرة تدريب مصر لتدريب العاملين بالحرف اليدوية ليكون لديهم طموحات وأسس علمية لإقامة مشروعات صغيرة لتكون قاطرة التنمية بالدولة المصرية.

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