أمطار غزيرة على الثغر.. واستمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة

أكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور أن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها علي أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم رغم هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.



ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، الجهات المختصة وإدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بتوخي الحذر خلال دخول وخروج السفن حفاظا على الأرواح والممتلكات.



وشهدت الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي صباح اليوم هطول أمطار غزيرة وموجة من البرق والرعد، أسفرت عن تراكم المياه بالشوارع والميادين والأنفاق مما أثر علي حركة سير الأفراد والسيارات.. فيما اتخذت المحافظة وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات، حيث تم الدفع بسيارات لشفط المياه وتصريفها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة، كما عززت مديرية الأمن من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.