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فن

طفل عندليب الدقي "يزيد" أمام الزعيم عادل امام رمضان المقبل.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:10 ص
شيرى نبيل
يبدأ الممثل الشاب علاء عمرو تصوير دوره فى مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام المقرر أن يعرض رمضان المقبل.

يجسد عمرو خلال العمل شخصية نجل الفنانة وفاء صادق التى تلعب دور سيدة مطلقة وتعمل مدرسة فى مدارس النجم عادل إمام.

وعرف علاء عمرو ب الطفل "يزيد" عندما جسد شخصية ابن الفنان محمد هنيدي في فيلم "عندليب الدقي"، ونالت الشخصية نجاحا كبيرا وقت عرض الفيلم .


مسلسل "فلانتينو" يسجل التعاون الأول بين عادل إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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