استمرار الحملة القومية للمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمطروح

تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات الحملة القومية للمسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية بمدينة الحمام، حيث تابع المسح الطبي الشامل للأنيميا والسمنة والتقزم للتلاميذ بالمدارس الابتدائية بالبنجر.



وأكد أن الهدف من إجراء المسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، مشددا على أهمية دور الاخصائيين الاجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية المسح الطبي لتحديد إجراءات وطرق العلاج، معربًا عن خالص شكره وتقديرة للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف بناء الإنسان صحيًا وعلميًا واجتماعيًا.



وشدد مدير التعليم علي ضرورة تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، كما أكد على أهمية الأناشيد الوطنية فى المدارس لدورها فى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى التلاميذ.