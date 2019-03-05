400 مشارك بمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. فيديو

قال الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن المجلس الدولي للمطارات تم إنشاؤه لأول مرة في مصر عام 1991.



وتابع "جنينة" خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، يهدف إلى تعزيز التعاون بين المطارات، وتعزيز التطور المهني في إدارة المطارات وتشغيلها.



وأشار إلى أن هناك 400 عضو مشارك في المؤتمر، مشيرًا إلى أنه الأمر الأول من نوعه.



وأضاف "جنينة" أن وزير الطيران يتابع بنفسه حركة السير في مطار أسوان، استعدادًا لاستقبال الوفود التي من شأنها المشاركة في مؤتمر الشباب الذي سيعقد هناك.

