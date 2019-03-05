الصحف المصرية تبرز توجيهات السيسي بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الأكثر احتياجا.. وملفات خاصة عن الشقق المفروشة وكر الإرهاب.. ومشروع هضبة الجلالة السياحي

تناولت عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها اجتماع الرئيس مع مدبولى ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال واستعراضه لبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.. ومرصد من خلال التقرير التالي أهم العناوين والملفات الخاصة في الصحف.





الأخبار :

تصدرت جريدة الأخبار مجموعة هامة من العناوين كالتالي :

- الرئيس يستعرض برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

- السيسي : 125 مليون جنيه لصندوق عطاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

-18 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية

- زفة لعروسين بـ 100 مليون صحة

-540 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأسرة

- تقطيع جرار حادث محطة مصر وبيعه خردة









ونشرت الجريدة ملف خاص كشفت فيه تفاصيل مشروع هضبة الجلالة السياحي العالمي بالعين السخنة تحت عنوان : منتجع الجلالة .. إنجاز عالمي بسواعد مصرية .. المهندس الاستشاري : أنجزنا المشروع في 3 سنوات ويستوعب ألف عامل بعد التشغيل.





وأفردت الجريدة 4 صفحات كاملة لمتابعة انطلاق مؤتمر أخبار اليوم وجامعة القاهرة الثاني لتطوير التعليم





الأهرام :





نشرت جريدة الأهرام مجموعة من العناوين الهامة في صفحتها الأولى كالتالي :





- استراتيجية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتوصيل الدعم إلى مستحقيه

- إدارة حديثة لمدينة الأثاث لرفع الانتاج إلى 35 مليار جنيه .. وتوفير 100 ألف فرصة عمل

- وزير الدفاع : مصر ستظل وطنا آمنا بوحدة أبنائها

- تنسيق مع الأردن لحل مشكلات العمالة المصرية





ونشرت الجريدة تحقيقا هاما تحت عنوان : معهد وردان يقود تطوير السكة الحديد : تدريب السائقين على مستوى عالمي واخضاعهم للكشف النفسي والعصبي





الجمهورية :

تصدرت جريدة الجمهورية مجموعة هامة من العناوين كالتالي :

- الرئيس استعرض برامج الدعم وموقف تنفيذ مدينة الأثاث في اجتماعين :

- حماية اجتماعية شاملة لـ " الأكثر احتياجا"

- مزيد من الرعاية لوي القدرات وإجراءات للحفاظ على تماسك الأسرة

ومن بين الأخبار التي اهتمت بها الجريدة في صفحتها الأولى الأخبار التالية :

-اجتماع بالقاهرة لدول الجوار الليبي

- الذهب ينخفض 6 جنيهات

- هبوط حاد في الودائع القطرية وخسائر بالمليارات في بنوك تركية

كما نشرت الجمهورية ملفا خاصا تحت عناوين :

المصريون أسقطوا قناع الإرهابية

تويتة عنخ آمون كشفت مغالطات السوشيال ميديا

شهيد الحق وقتيل الباطل خطبة الجمعة القادمة

الوطن :

نشرت الجريدة أخبار محاكمة محي عبيد تحت عنوان :

الحكم يستند لشهادة محررة الوطن : شاهدت محيي وسط 10 أفراد بجنازير وسنج

أسباب حبس عبيد وأتباعه : أطلق عصابته للسيطرة على مقر الصيادلة وضرب أعضاء المجلي والصحفيين

وأبرزت الجريدة في صفحتها الأولى

-ظاهرة نور الشربيني الاسكواش في قبضة مصر

- مكافآت الزمالك بعد الفوز

- البرلمان يتصدى لـ 15 مليون كلب ضال : القتل والإخصاء

ونشرت الجريدة ملف خاصا عن الشقق المفروشة تحت عناوين :

-الشقق المفروشة في بيتنا إرهابي

أوكار طيور الظلام " خنجر مسموم في ظهر الوطن "

اليوم السابع :









تحت عنوان الروشتة الكاملة للحفاظ على عقول المصريين من الـ«سوشيال ميديا»، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر الثلاثاء، تحقيقات خلية «اللهم ثورة» تكشف مخطط الإخوان لاستقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





ومن أهم العناوين التي تناولتها الجريدة :









ـ تحقيقات خلية «اللهم ثورة» تكشف مخطط الإخوان لاستقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. الروشتة الكاملة للحفاظ على عقول المصريين من الـ«سوشيال ميديا».. قصة وزير النقل الجديد تكشف خطر تداول الأكاذيب وسقوط الإعلام فى مصيدة الشائعات على الـ «سوشيال ميديا».. «أمين »: تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الحل.. و «علام »: التوعية سلاح مواجهة الأموال الضخمة التى يتم صرفها لجذب الشباب.. «فايزة» تقتحم أعمال الرجال وتسير على طريق النجاح بدعم «المشروعات الصغيرة» فى الغربية





ـ الرئيس يجتمع مع مدبولى ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال.. السيسى يوجه الحكومة بالتركيز على خطط مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.. الرئيس يبحث منظومة الحماية الاجتماعية وتماسك الأسرة.. ويشدد على توفير المزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة





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