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بين الناس

المطبخ الخيري بالشرقية يجوب القرى لإطعام الفقراء.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
القسم الميدانى
مجموعة من الشباب الذين يحملون بداخلهم النقاء وحب الخير يدخلون على قلوب البسطاء الراحة والطمأنينة، فعل الخير من الأمور الجميلة التي يفعلها هؤلاء الأشخاص وينشرون المحبة بين الجميع ويرسمون البسمة على وجوه المحتاجين.

سوزان المسلمانى مؤسسة المطبخ الخيري الذي كان يطعم بسطاء مدينة الزقازيق فقط، لكنه الآن يطعم مناطق كثيرة من محافظة الشرقية بل قاموا بعمل مطبخ خيري متنقل يجوب القرى الأكثر احتياجا، قائلة: المطبخ الخيرى المتنقل فكرة جديدة وهى بمثابة الأولى من نوعها، أول مطبخ خيرى يجوب البلاد أو أول قافلة إطعام جاهزة تخرج من الزقازيق، حيث تتضمن الوجبة ربع فرخة وأرز وكفتة وبشمل.

قالت "سوزان" نحلم -نحن مجموعة المطبخ الخيرى لمكافحة الجوع- أن يكون لدينا أكبر مطبخ بمصر وأن تعود فكرة التكية، بأن يدخل المواطن الفقير الذى لا يمتلك دفع قيمة الطعام المطعم يأكل دون أن يحاسب على الطعام، ولكن نريد دعما لحلمنا لكى يكبر ويتحقق وخلال الفترة دى الحمد لله لقينا مكان كبير يساعدنا على عملنا، لكن يحتاج إلى تجهيز حتى يُصلح.

وناشدت سوزان، د.ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النظر إليهم ودعمهم من قبل المحافظة.

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