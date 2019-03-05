حيل سريعة لمحاربة الضغوط

مع كثرة الضغوط النفسية تجدين نفسك وقد وصلتِ إلى مرحلة الاكتئاب! إليك حلول سريعة تخلصك منه يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها



- حاولى الخروج من الضغوط والتغلب عليها بالخروج أو القيام بأى نشاط تحبينه كممارسة رياضة المشى فى الهواء طلق مثلا أو التسوق ..



- عبرى عن انفعالاتك لتفريغ طاقتك والتخفيف من الضغط النفسي الذي تتعرضين له.



- قلل من تناول الكافيين والسكريات فهى تزيد من حدة التوتر ويفضل تناول الأعشاب مثل البابونج واليانسون فهى تساعدك على الاسترخاء ..



- أستنشقى الزيوت العطرية التى تساعد على الإسترخاء مثل زيت البابونج وزيت النعناع فهى تساعدك على الاسترخاء.



- أجربى تربية الحيوانات الأليفة فهى تساعد على منحك السعادة ..