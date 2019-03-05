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مرأة

حيل سريعة لمحاربة الضغوط

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 12:45 م
صدى البلد
لمياء الياسين
مع كثرة الضغوط النفسية تجدين نفسك وقد وصلتِ إلى مرحلة الاكتئاب! إليك حلول سريعة تخلصك منه يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها

- حاولى الخروج من الضغوط والتغلب عليها بالخروج أو القيام بأى نشاط تحبينه كممارسة رياضة المشى فى الهواء طلق مثلا أو التسوق ..

- عبرى عن انفعالاتك لتفريغ طاقتك والتخفيف من الضغط النفسي الذي تتعرضين له.

- قلل من تناول الكافيين والسكريات فهى تزيد من حدة التوتر ويفضل تناول الأعشاب مثل البابونج واليانسون فهى تساعدك على الاسترخاء ..

- أستنشقى الزيوت العطرية التى تساعد على الإسترخاء مثل زيت البابونج وزيت النعناع فهى تساعدك على الاسترخاء.

- أجربى تربية الحيوانات الأليفة فهى تساعد على منحك السعادة ..

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