حيل سريعة لمحاربة الضغوط

مع كثرة الضغوط النفسية تجدين نفسك وقد وصلتِ إلى مرحلة الاكتئاب! إليك حلول سريعة تخلصك منه يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها
- حاولى الخروج من الضغوط والتغلب عليها بالخروج أو القيام بأى نشاط تحبينه كممارسة رياضة المشى فى الهواء طلق مثلا أو التسوق ..
- عبرى عن انفعالاتك لتفريغ طاقتك والتخفيف من الضغط النفسي الذي تتعرضين له.
- قلل من تناول الكافيين والسكريات فهى تزيد من حدة التوتر ويفضل تناول الأعشاب مثل البابونج واليانسون فهى تساعدك على الاسترخاء ..
- أستنشقى الزيوت العطرية التى تساعد على الإسترخاء مثل زيت البابونج وزيت النعناع فهى تساعدك على الاسترخاء.
- أجربى تربية الحيوانات الأليفة فهى تساعد على منحك السعادة ..
- حاولى الخروج من الضغوط والتغلب عليها بالخروج أو القيام بأى نشاط تحبينه كممارسة رياضة المشى فى الهواء طلق مثلا أو التسوق ..
- عبرى عن انفعالاتك لتفريغ طاقتك والتخفيف من الضغط النفسي الذي تتعرضين له.
- قلل من تناول الكافيين والسكريات فهى تزيد من حدة التوتر ويفضل تناول الأعشاب مثل البابونج واليانسون فهى تساعدك على الاسترخاء ..
- أستنشقى الزيوت العطرية التى تساعد على الإسترخاء مثل زيت البابونج وزيت النعناع فهى تساعدك على الاسترخاء.
- أجربى تربية الحيوانات الأليفة فهى تساعد على منحك السعادة ..