تعرف على 4 مخاطر تقود لحرب إسرائيلية فلسطينية جديدة

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء تقريرًا حول 4 عوامل تشكل خطرا حقيقا لاندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وفلسطين.



وأفادت الصحيفة إن هذه العوامل الأربعة، هي الاقتصاد المتهالك بالضفة الغربية، والبالونات المتفجرة على حدود قطاع غزة، والتوتر داخل السجون الإسرائيلية، وأحدث بوابة الرحمة بالمسجد الأقصى.



وأضاف "يديعوت أحرونوت" أنه عن كل جبهة من هذه الجبهات، قادرة لوحدها على إشعال الحلبة الفلسطينية، وجر المنطقة الى حالة تصعيد وتدهور محتمل.



وكشفت "يديعوت" أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حذرت المستوى السياسي مؤخرا، من تداعيات استقطاع اموال المقاصة، وذلك لان الاستقرار الامني بالضفة، مرتبط بالاستقرار الاقتصادي.



وتابعت الصحيفة أنه على صعيد قطاع غزة، فأن استمرار التظاهرات الليلية، وتجدد اطلاق البالونات المتفجرة، مؤكدا على انه ورغم القصف الإسرائيلي بغزة، الا أن الظاهرة تتصاعد، مشيرًا الى هذه العوامل يزيد من احتماليات اندلاع التصعيد العسكري بالجنوب مؤكدة إن التوتر بالسجون الإسرائيلية، والتوتر بالمسجد الأقصى، يزيد من احتمالية اندلاع التصعيد بالمناطق الفلسطينية، والذي لن تكون إسرائيل قادرة على وقفه بالقوة.