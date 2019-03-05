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أخبار البلد

ننشر قائمة الأطباء المصريين بالخارج المشاركين في مبادرة القضاء على مسببات العمى

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
سعيد العربي
كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استعداد عدد من الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في مبادرات مكافحة مسببات العمى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنة الروح الوطنية التي يتحلى بها المصريون بالخارج والذين لم يدخروا جهدًا لدعم وطنهم الأم.

وقالت إن دعوة الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المبادرات الرئاسية ودعم أهالينا في المجال الصحي في مصر، تأتي في إطار الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين في الخارج للارتقاء بصحة أبناء وطنهم، والتي جاءت تماشيًا مع حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالصحة كأحد العناصر المهمة في بناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن هناك أيضا عددا من الأطباء داخل مصر أعلنوا استعدادهم للمشاركة بجانب زملائهم الأطباء المقيمين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه الخطوة تؤكد أن أبناء مصر في الخارج لم ينسوا بلدهم وعلى أتم الاستعداد للقدوم وتقديم خدمات علاجية مجانية على أعلى المستويات العالمية، ودعم خطة التنمية في بلدهم، لافتة إلى تنفيذ المبادرة من خلال عدد من منظمات المجتمع المدني المشاركة في الحملة.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أن القائمة الأولية للأطباء الذين طلبوا المشاركة هم:-

- الأستاذ الدكتور تامر الجمالي، استشاري جراحة العيون، زميل كلية الجراحين الملكية، المملكة المتحدة.

- الأستاذ الدكتور تامر حمدي عبدالله، رئيس قسم الرمد ووحدة الشبكية بمستشفى «ديوك» بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الأستاذ الدكتور خالد قطب، استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى «كورن ويل كوميونيتي»، في أونتاريو، كندا.

- الأستاذ الدكتور طارق النجار، استشارى أورام العيون، زميل كلية الجراحين الملكية في إدنبره، اسكتلندا.

- الأستاذ الدكتور خالد عبد الرحمن عبد العاطي، استشارى جراحة العيون بمستشفى سليمان الحبيب بالرياض، المملكة العربية السعودية.

- الأستاذ الدكتور محمد صدقي، زميل كلية الجراحين الملكية في لندن، استشارى رمد الأطفال.

- الأستاذ الدكتور صدقي محمد علي، استشاري طب العيون بدولة الكويت، وخبير تدريب الأطباء ببرنامج رمد الأطفال ببرامج الزمالة بالكويت بالتعاون مع جامعة «إم سي جيل»، خبير في علاج أمراض العيون، والمسح للأطفال حديثي الولادة ضد مسببات العمى.

- الأستاذ الدكتور بسام القاضي، أستاذ مساعد طب وجراحات العيون، جامعة عين شمس، وزميل معهد «فيسوم» لطب العيون، أسبانيا، رئيس  قسم الرمد، والمدير الطبي بمستشفى مغربي للعيون بالرياض.

- الأستاذ الدكتور وليد عبد الفتاح غباشي، استشاري مساعد أمراض العيون، بطب السويس، مدير وحدة الجلوكوما بمركز مغربي للعين والأذن بالإمارات العربية المتحدة.

- الأستاذ الدكتور أندرو بسطوروس خبير جراحة العيون وأستاذ مساعد في مؤسسة "إنترناشيونال آي هيلث" لطب العيون الكائنة بالعاصمة البريطانية لندن.

- الأستاذ الدكتور هاني سكلا، مؤسس مجموعة مراكز الدكتور هاني سكلا في الإمارات العربية المتحدة، عضو في الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون والجمعية الأوروبية والأمريكية للمياه البيضاء وتصحيح عيوب العين الإنكسارية.

- الأستاذ الدكتور عادل بدر استشاري جراحات الشبكية رئيس قسم طب العيون بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب دبي - الإمارات.

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