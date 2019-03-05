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أخبار العالم

موسكو تهدد أوروبا بالصواريخ

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
شيرين عادل

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف بأن موسكو سترد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا بنشر صواريخ تغطي بها أوروبا بأكملها.

ونشر موقع روسيا اليوم ، تفاصيل تهديد روسيا للولايات المتحدة وخطاب السفير الروسى والذى تضمن : "نعرب عن قلقنا الكبير لإمكانية أن يعقب انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى نشر صواريخها على أراضي حلفائها الأوروبيين… هذه مسألة هامة جدا، وأريد أن ألفت اهتمامكم إليها، حيث سنضطر في هذه الحالة لنشر صواريخنا التي تغطي كافة أوروبا".

وتابع: "من المهم إدراك الطرف الخاسر بعد انهيار المعاهدة.. هذا الطرف هو الدول الأوروبية" مشددا على أن روسيا وأوروبا، ستواجهان عندها تحديا أمنيا جديدا، مؤكدا "ضرورة تجنب ذلك".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين مرسوما يقضي بتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المذكورة، ردا على تعليق الإدارة الأمريكية المعاهدة الشهر الماضي.

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