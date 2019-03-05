الإحصاء: 153.68 مليون نسمة عدد سكان مصر عام 2052

قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعتمادًا على النتائج النهائية لتعداد 2017 بإعداد إسقاطات السكان المستقبلية لإجمالي الجمهورية (2017 – 2052) والتي تتناول مختلف المتغيرات التى يعتمد عليها وضع الفروض المناسبة للاتجاهات المستقبلية خلال فترة الإسقاطات، وذلك فى ضوء السياسة القومية للسكان التى تنتهجها الدولة وتسعى إلى تحقيقها فى المستقبل، اعتمادًا على أدق الطرق العلمية والبرمجيات الحديثة فى هذا المجال، من أجل الوصول إلى تقديرات مستقبلية أقرب ما تكون إلى واقع المجتمع المصرى فى المستقبل.





وتعد الإسقاطات السكانية تقديرات مستقبلية للسكان من حيث الحجم وتوزيعهم حسب العمر والنوع، والتى تعتبر بدورها نقطة البداية للإسقاطات القطاعية الأخرى (التعليم، الصحة،...إلخ)، وتتزايد أهمية توفير البيانات المستقبلية عن السكان، مع تزايد الطلب عليها من قبل صناع القرار وواضعي السياسات السكانية.





وتمثل الإسقاطات السكانية أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها فى وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، فهى تساعد المخطط على تقييم الوضع الحالى للسكان، ووضع البرامج والخطط السكانية، وبلورة السياسات السكانية، لتلبية الحاجات المعيشية الحالية والمستقبلية الأساسية للسكان سواء كانت تعليمية أو صحية أو خدمية.





وبلغ عدد السكان التقديرى فى منتصف عام 2017 وفقًا للفرض المتوسط 95.455 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030 وإلى 153.688 مليون نسمة عام 2052.





كما أن الإنـجاب يؤثر على التركيب العمرى للسكان ، فقد تلاحظ تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 – 14سنة) خلال فترة التقدير ، بينما زادت نسبة السكان في الفئة العمريــــــــــة (15 – 64 سنة)، وكذلك زيادة فئة كبار السن ( 65 سنة فأكثر) ،الأمر الذي يلقي على الدولة عبء توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة لكبار السن.





يتوقع الانخفاض التدريجي في معدلات النمو من 1.99 % خلال الفترة ( 2017-2022) الى 0.85 % خلال الفترة (2047 – 2052).





يتوقع إنخفاض معدل المواليد الخام من 26.5 مولود لكل ألف من السكان عام 2017 ليصل إلى 13.4 عام 2052.





5. يتوقع تذبذب معدل الوفاة الخام بين الانخفاض والارتفاع حيث انخفض انخفاضًا طفيفًا من 4.6 في الألف في عام 2017 إلى 4.5 في الألف في عام 2032، ثم ارتفع ليصل إلى 5.7 في الألف عام 2052. حيث يرجع هذا التذبذب في معدل الوفاة الخام رغم ثبات معدلات الوفيات العمرية لتأثره بالتركيب العمرى للسكان.





6. يتوقع إنخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 21.9 فى الألف عام 2017 إلى 7.7 في الألف عام 2052.





7. من المتوقع ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 71.9 سنة عام 2017 الى 81 سنة عام 2052 و للإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 83.3 سنة عام 2052.