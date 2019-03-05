طقس سيئ يضرب المحافظات.. أمطار وثلوج بالإسكندرية.. وارتباك مروري في القليوبية.. وانقطاع التيار الكهربائي بالشرقية

- أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بثلوج ورياح شديدة بالإسكندرية

- مياه الأمطار تغرق شوارع الشرقية.. وانقطاع التيار الكهربائي - جهود مكثفة بمطروح لرفع آثار الأمطار - ارتباك مرورى بالقليوبية وانقطاع الكهرباء - إغلاق ميدان الممر بالإسماعيلية بسبب الأمطار





يسود اليوم الثلاثاء، طقس سيئ على عدد من محافظات الجمهورية حيث تساقطت الأمطار في الساعات الأولي من صباح اليوم وسط رعد وبرق استمر لعدة ساعات.





وفي الإسكندرية :





شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة بثلوج ورياح شديدة، فى تقلب مفاجئ لحالة الطقس.





يأتي ذلك بينما تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة لعدم تأثر البوغاز بشدة الأمطار، كما تواصل حرمة الشحن والتفريغ عملها على كافة أرصفة الميناء بشكل طبيعي.





وفي الشرقية :





تساقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد ببعض مدن وقري محافظة الشرقية، حيث امتلأت الشوارع بالمياه وسط حالة من قلق المواطنين بسبب شدة البرق والرعد، فيما تأثرت حركة البيع التجارية، وأغلق بعض التجار محالهم، ولزم المواطنين منازلهم خوفًا من التقلبات الجوية المفاجأة.





فيما انقطع التيار الكهربائي في عدد من قرى ومركز المحافظة وامتد لعدة ساعات.





من جانبه أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية في جميع المراكز والمدن، وأعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق للتأكد من صلاحية البلوعات وغرف الأمطار وجاهزية واستعداد سيارات رفع وكسح المياه، وتأكيد سلامة وصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الخطوط الرئيسية وتغطية جميع الأسلاك الكهربائية وفصل التيار إذا تطلب الأمر في حالة سقوط أمطار شديدة حرصًا على حياة المواطنين.





وفي مطروح :





شهدت محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي سقوط أمطار متوسطة، صباح اليوم الثلاثاء.





ويسود المحافظة طقسا باردا مع تكاثف السحب على معظم أجزاء المحافظة، فيما تبذل مجالس المدن بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح جهودا كبيرة لتصريف مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الداخلية.





وفي الاسماعيلية :

اغلقت ادارة المرور بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ممر السلطان حسين، بسبب تراكم مياه الأمطار، حيث نوهت ادارة مرور مديرية امن الاسماعيلية، بغلق ميدان الممر لحين الانتهاء من شفط المياه.





وشهدت محافظة الاسماعيلية سقوط امطار رعدية و غزيرة، منذ الساعات الاولي من صباح الثلاثاء، صاحبها برق وبرد وتحولت الشوارع الي برك من المياه.





وفي القليوبية:





شهدت محافظة القليوبية حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على بعض الطرق والشوارع، خاصة في القرى والمناطق الترابية بسبب تراكم المياه.





كما تسبب الطقس السيئ في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، حيث اضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى تحسبا لأي حالات طارئة بسبب تقلبات الطقس





كما شهدت المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ومجالس المدن غياب عدد كبير من الموظفين والعاملين بها، خاصة في القرى، عقب تقلب الأحوال الجوية وارتباك حركة السير بسبب سقوط الأمطار.





من جانبه أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية عن رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.





ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.



