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أخبار العالم

الصين تتعهد بإنقاذ 10 ملايين شخص من الفقر في 2019

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
كشفت الحكومة المركزية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن خطتها في انتشال أكثر من 10 ملايين شخص من سكان الريف في عام 2019.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أوضح تقرير الحكومة أنه سيتم تخصيص 126.095 مليار يوان (18.82 مليار دولار أمريكي) للحد من الفقر بزيادة 18.9 بالمئة، مشيرا إلى أن الدورة التشريعية السنوية ستتسلم مسودة لتقرير الميزانية لاعتماده.

وأعلنت الصين في 2011 عن معيار جديد لتحديد الفقر لتضييق فجوة الثروة في البلاد، وقررت السلطات المركزية رفع الحد الأدنى للفقر إلى 2300 يوان صيني من حيث دخل الفلاحين الصافي السنوي، بزيادة 80 بالمئة عن المعيار في 2010 وهو 1274 يوانا.

وكان خط الفقر فى الصين ينقسم إلى فئتين قبل عام 2008: الأولى للفقر المدقع والأخرى للأسر المنخفضة الدخل. وفي نهاية العام نفسه، تم ضم الفئتين إلى معيار واحد.

وقد أعلنت الحكومة المركزية الصينية في 2018 أنها انتشلت 12.89 مليون شخص من سكان المناطق الريفية من الفقر عام 2017، لتقلص مستوى الفقر العام لديها إلى 3.1 بالمئة.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أنه جرى انتشال ما يصل إجمالا إلى 68.53 مليون من سكان الريف من الفقر خلال الفترة بين 2012 و2017.

وكان البنك الدولي قد قدم للصين قرضا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، في يونيو الماضي، لدعم أعمال تخفيف حدة الفقر في منطقة "قوانجشي" الذاتية الحكم لقومية تشوانج في جنوب غربي الصين، مما يساعد على دخول شركات صغيرة محلية إلى أسواق أوسع وتحسين البنية التحتية المحلية.

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